рф збільшила кількість кораблів з «Калібрами». Фото:

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Ракурс

Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зросла.

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До російського фрегата «Адмірал Ессен» знов додався малий ракетний корабель. Спільне спорядження обох носіїв становить до 16 крилатих ракет «Калібр». Загальний рівень ракетної загрози підвищено. Про це Сили оборони півдня України 21 січня повідомили в Telegram.

Військові закликали оперативно реагувати на повітряні тривоги.

Як відомо, 20 січня російські окупанти провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі. Замість малого ракетного корабля загарбники вивели на бойове чергування фрегат «Адмірал Ессен».

Чорне та Азовське моря ворог використовує у своїх військових цілях. Росіяни зараз майже повністю контролюють Азовське море.

Нагадаємо, восени британська розвідка повідомляла, що росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу «Калібр», бо після ударів ЗСУ по окупованому Криму, ворог боїться перезаряджатися крилатими ракетами в окупованому Севастополі. Агресор став більше покладатися на бази в Новоросійську, а питання логістики завдає окупантам проблем.