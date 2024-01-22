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Захисники України ліквідували вже понад 376 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
830 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191595-830-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 376 тис. 860 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 830 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ. Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 192 танків;
- 11 тис. 489 бойових броньованих машин;
- 8 тис. 896 одиниць артилерійських систем;
- 968 одиниць РСЗВ;
- 657 одиниць засоби ППО;
- 331 літак;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 961 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 819 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 891 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 397 одиниць спеціальної техніки.
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