Захисники України ліквідували вже понад 376 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n191595-830-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 376 тис. 860 рашистів.

.

За минулу добу цей показник зріс на 830 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ. Також ворог вже втратив: