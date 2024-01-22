Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 376 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

830 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

22 січ 2024, 09:28
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 376 тис. 860 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 830 осіб. Про це сьогодні, 22 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ. Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 192 танків;
  • 11 тис. 489 бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 896 одиниць артилерійських систем;
  • 968 одиниць РСЗВ;
  • 657 одиниць засоби ППО;
  • 331 літак;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 961 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 819 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 891 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 397 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів