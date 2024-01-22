Дональд Туск, фото: канцелярія прем’єр-міністра Польщі

https://racurs.ua/ua/n191596-premier-polschi-tusk-prybuv-do-kyieva-foto.html

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До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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Про це сьогодні, 22 січня, вранці поінформувала канцелярія прем'єр-міністра Польщі, опублікувавши відповідне фото, повідомляє «Польське радіо».

У Туска заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Зазначається, що візит Туска до Києва раніше анонсували. Він згадував про нього в інтерв’ю трьом телевізійним станціям 12 січня. Тоді Туск зазначив, що візит до української столиці стане однією з тем розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою, яка відбулася минулого тижня.

Для нас обох, бо пан президент також був дуже залучений до цього, ситуація в Україні та на фронті є проблемою номер один з погляду безпеки Польщі, — наголосив Туск. — Є також інші питання, які потрібно вирішити, наприклад, пов’язані з інтересами польських перевізників, тому нам є про що поговорити.

Джерело: «Польське радіо»