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Російський безпілотник убив жителя Берислава, фото: Олександр Прокудін
Російський безпілотник скинув вибухівку на жителя Берислава (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191606-rosiyskyy-bezpilotnyk-skynuv-vybuhivku-na-jytelya-beryslava-foto.htmlРакурс
У Бериславі Херсонської області російські загарбники з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя.
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В результаті чоловік загинув. Про це сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відповідне фото.
Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, який їхав вулицею на мотоциклі. Нині особа загиблого встановлюється, — зазначив він.