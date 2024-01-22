Російський безпілотник убив жителя Берислава, фото: Олександр Прокудін

https://racurs.ua/ua/n191606-rosiyskyy-bezpilotnyk-skynuv-vybuhivku-na-jytelya-beryslava-foto.html

Ракурс

У Бериславі Херсонської області російські загарбники з дрона скинули вибуховий предмет на місцевого жителя.

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В результаті чоловік загинув. Про це сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, опублікувавши відповідне фото.