У справі Мазепи 12 людей, уночі згорів будинок бізнесмена

https://racurs.ua/ua/n191609-u-spravi-mazepy-12-ludey-unochi-zgoriv-budynok-biznesmena.html

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Держбюро розслідувань з січня 2022 року розслідує провадження про незаконне відчуження земель Київської ГЕС, фігурантом якого є бізнесмен Ігор Мазепа.

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Про це 22 січня повідомив директор відомства Сухачов.

За його словами, до схеми причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб'єктами ДБР, тому відомство і займається розслідуванням цього провадження. Він додав, що наразі встановлено 12 людей, причетних до справи, але це далеко не весь список. Серед них бізнесмен Мазепа, місцеві чиновники, забудовники та посадовці Держгеокадастру Київщини.

За словами голови ДБР, документально підтверджено незаконну забудову та приватизацію понад 7 гектарів. Тепер перевіряють причетність цих осіб до заволодіння близько 300 гектарами землі орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн. Сама ж забудова захисної греблі ГЕС може призвести до техногенної катастрофи, каже голова бюро.

У компанії Мазепи Concorde Capital повідомили «Суспільному» у коментарі, що вночі на Чернігівщині згорів житловий будинок, який належить бізнесмену.

За попередніми висновками ДСНС, ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Рух «Маніфест 42» у відповідь на арешт Ігоря Мазепи вимагає від влади розв’язувати проблему тиску на бізнес і готує попереджувальний протест. Обʼєднання зупинить на годину свої підприємства — у разі, якщо влада не відреагує на її вимоги. Про це йдеться у заяві громадського руху.

Тим часом сторона захисту Ігоря Мазепи подала апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду, згідно з якою бізнесмена взяли під варту з альтернативою застави у 349 мільйонів гривень. Про це йдеться в заяві компанії, яка представляє інтереси Мазепи.