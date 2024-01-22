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Україна на 50 років заборонить будь-яке транспортне сполучення з росією
Україна на 50 років заборонить будь-яке транспортне сполучення з росієюhttps://racurs.ua/ua/n191616-ukrayina-na-50-rokiv-zaboronyt-bud-yake-transportne-spoluchennya-z-rosiieu.htmlРакурс
Україна на 50 років заборонить будь-яке транспортне сполучення з росією.
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Кабмін внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо заборони на 50 років будь-якого транспортного сполучення з росією — автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного.
Пропозиції будуть розроблені у десятиденний строк відповідно до закону «Про санкції», — йдеться в розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 р. № 39-р.
Наразі всі пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю зачинені за рішенням уряду. У серпні 2023 року Мінреінтеграції повідомило про поновлення роботи пункту пропуску Колотилівка (рф) — Покровка (Україна), через який люди з окупованих територій, які їдуть через рф, можуть повернутись до України.
Розпорядження про майбутню заборону опубліковано на Урядовому порталі. Пропозиції будуть розроблені у десятиденний строк відповідно до закону «Про санкції».
Документом буде передбачена:
заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи — резиденти рф,
заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території рф,
заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями рф.