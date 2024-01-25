Бійці ССО знищили спостережні пости росіян. Фото:

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Військовослужбовці ССО знищили спостережні пости ворога на Південному напрямку.

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Під час розвідки на цій ділянці фронту оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій виявили спостережні пости противника та особовий склад, що перебував на них. Спершу по ворогах відпрацював БПЛА з тепловізором, який скинув боєприпас. Про це командування Сил спецоперацій 25 січня повідомило у Facebook.

Далі за зачистку спостережних постів взялися специ — бойовій групі довелося підійти до росіян впритул. Попри обстріл ворожої артилерії вони зайняли вигідні позиції та знищили СП окупантів й ліквідували п’ятьох солдатів загарбницької армії рф.

Командування ССО наголосило, завдяки таким діям захисників інші українські підрозділи зможуть контролювати ще більше ділянок на цього напрямку.

Нагадаємо, у січні бійці Сил спеціальних операцій з міномета ліквідували групу росіян на Авдіївському напрямку, які щоночі йшли на штурм один і тим же маршрутом. Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів було знищено, ще двоє зазнали поранень.