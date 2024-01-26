ЗСУ уразили важливу ціль окупантів. Фото:

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Збройні сили України уразили важливу ціль російських окупантів.

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Упродовж 25 січня підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника. А на фронті упродовж доби відбулося 82 бойових зіткнення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 26 січня.

Ворог почав набагато активніше діяти на Мар’їнському напрямку. Там бійці ЗСУ стримують ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області й відбили 25 атак. На Авдіївському напрямку ворог теж регулярно суне — захисники відбили шість атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога, а на Лиманському — п’ять штурмів. Ще два штурми були припинено в районі Макіївки.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили вісім атак, ще шість — на Шахтарському напрямку. Три ворожі штурми були зупинені на Запорізькому напрямку.

В Генштабі зазначили, що на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити ЗСУ із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ.