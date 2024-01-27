Ракурсhttps://racurs.ua/
ППО вночі збила усі запущені росіянами "шахеди"
ППО вночі збила усі запущені росіянами «шахеди»https://racurs.ua/ua/n191771-ppo-vnochi-zbyla-usi-zapuscheni-rosiyanamy-shahedy.htmlРакурс
У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф.). Усі чотири «Шахеди» знищені на Кіровоградщині.
.
Про це уранці 27 січня заявили у Повітряних силах.
Також окупанти ударили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області.