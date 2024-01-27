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Ракурс
ППО вночі збила усі запущені росіянами "шахеди"

ППО вночі збила усі запущені росіянами «шахеди»

27 січ 2024, 08:28
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У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф.). Усі чотири «Шахеди» знищені на Кіровоградщині.


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Про це уранці 27 січня заявили у Повітряних силах.

Також окупанти ударили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області.

Джерело: Ракурс


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