ППО вночі збила усі запущені росіянами "шахеди"

https://racurs.ua/ua/n191771-ppo-vnochi-zbyla-usi-zapuscheni-rosiyanamy-shahedy.html

Ракурс

У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф.). Усі чотири «Шахеди» знищені на Кіровоградщині.

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Про це уранці 27 січня заявили у Повітряних силах.

Також окупанти ударили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської області.