Хусити знищили танкер з російською нафтою у Червоному морі

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Ракурс

Хусити знову атакували танкер із російською нафтою в Червоному морі.

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Як пише Bloomberg, йдеться про судно Marlin Luanda торгового гіганта Trafigura Group. Представник компанії сказав, що після ураження там виникла пожежа, а для надання допомоги вирушили військові кораблі.

Танкер Marlin Luanda перевозив російські нафтопродукти для виробництва бензину і пластмас.

Сировину було завантажено на судно в Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС і США на експорт нафтопродуктів з росії. Цей вантаж був придбаний за ціною дешевшою від стелі, встановленої західними країнами майже рік тому, зазначив представник оператора.

Хусити влучили у судно балістичною ракетою, повідомляють американські військові джерела, на борту виникла пожежа.

Пізніше Центральне командування США заявило, що завдало удару протикорабельної ракети хуситів, націленої в Червоне море і готувалася до запуску. Американські військові виявили ракету в районах Ємену, контрольованих хуситами, і знищили її з метою самооборони.

З осені 2023 року єменські хусити регулярно атакують кораблі в Червоному морі. 14 листопада угруповання заявило, що атакуватиме всі судна, пов’язані з Ізраїлем, назвавши свої дії відповіддю на «американсько-ізраїльську агресію в секторі Газа», проте напади зазнали не лише військових, а й торгових судів з різних країн.

10 січня Міноборони Великої Британії повідомило, що есмінці британського флоту спільно з американськими кораблями відбили найбільшу за останній час атаку хуситів у Червоному морі. Наступного дня США та Велика Британія завдали масштабних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Байден назвав удари «оборонними діями».

17 січня США повторно внесли рух єменських хуситів до списку терористів через атаки на судна в Червоному морі. Вперше до списку терористичних організацій хуситів включила адміністрація Дональда Трампа незадовго до того, як він залишив свою посаду, але за Джо Байдена хуситів виключили зі списку, щоб не посилювати гуманітарну кризу в Ємені.

Нафтові проблеми рф

Тим часом 10 млн барелів російської нафти сорту Sokol на 14 танкерах застрягли в морі.

Вони тижнями стоять на мілині біля узбережжя Південної Кореї, бо їх не вдається продати через санкції США і проблеми з оплатою.

Ці обсяги дорівнюють 1,3 млн метричних тонн, що відповідає 45 дням видобутку з проєкту Сахалін-1, який був важливим проєктом Exxon Mobil, яка вийшла з росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Після виходу американської компанії видобуток впав майже до нуля і відтоді не відновився повністю.

Труднощі з продажем нафти сорту Sokol є однією з найсерйозніших проблем, з якими зіткнулася Москва після запровадження санкцій Заходу, і одним з найсерйозніших перебоїв в експорті російської нафти за останні два роки.