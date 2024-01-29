Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сіярто зустрівся з Єрмаком та Кулебою в Ужгороді. Фото: ОП

Сіярто зустрівся з Єрмаком та Кулебою в Ужгороді (ФОТО)

29 січ 2024, 12:49
999

Міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто прибув до Ужгорода разом зі своєю командою.


.

У цьому обласному центрі з угорською делегацією зустрілися керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це очільник ОП 29 січня повідомив у Telegram.

Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з командою, — йдеться у повідомленні.

Єрмак наголосив на важливості відвертого й конструктивного діалогу між Україною та Угорщиною й відзначив, що переговори стосуватимуться нормалізації відносин двох країн.

Сіярто зустрівся з Єрмаком та Кулебою в Ужгороді. Фото: ОП

Нагадаємо, Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує «навмисні, постійні та систематичні зусилля уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів