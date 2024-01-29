Інспектори зі США прибули до Києва. Фото: Бріджит Брінк

https://racurs.ua/ua/n191845-inspektory-vid-pentagonu-ta-derjdepu-ssha-prybuly-do-ukrayiny-foto.html

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Інспектори зі Сполучених Штатів Америки прибули до Києва сьогодні, 29 січня.

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У столиці прибули генеральні інспектори від американського Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Вони проведуть низку зустрічей з розпорядниками наданої Вашингтоном допомоги. Про це посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила у соцмережі X.

Їхні зустрічі з виконавцями програм, партнерами й українським урядом сприяють нагляду та підзвітності за допомогою Україні, що надається США, — йдеться у повідомленні.

Нещодавно видання The New York Times повідомило, що інспекція Міноборони США не змогла оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тис. одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та представники ЗСУ спільно з представниками відділу оборонного співробітництва посольства США провели в одній з військових частин перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами.