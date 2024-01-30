Угорщина готова підтримати 50 млрд євро від ЄС Україні. Фото:

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Угорщина проголосує за надання допомоги Україні з бюджету ЄС.

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Однак це відбудеться за умови щорічного голосування щодо продовження фінансування. Якщо Брюссель гарантує те, що кожного року голосуватиметься за це питання, то Будапешт підтримає його. Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв’ю Le Point.

Ми вирішили зробити компромісну пропозицію: добре, ми не згодні з поправками до бюджету. Ми не згодні з тим, що ми повинні дати 50 млрд євро, що є величезною сумою. Ми не згодні з тим, що ми повинні давати їх на чотири роки і так далі. Але нехай буде так, Угорщина готова брати участь у вирішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні, — зазначив він.

При цьому угорський прем'єр наголосив, що щорічне рішення щодо продовження допомоги Україні повинно бути одноголосним. Також він пожалівся на те, що його вимога інтерпретується деякими країнами-членами ЄС, як спроба шантажу.

Як відомо, на саміті лідерів країн Євросоюзу Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024−2027 роки.

Нагадаємо, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попередньо всі 27 членів Євросоюзу погодились підтримати нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Очікується, що 1 лютого ЄС її затвердить під час саміту.

Джерело: Le Point