Кабінет міністрів України затвердив новий законопроект про мобілізацію. Фото:

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Ракурс

Кабінет міністрів України затвердив новий проект закону про мобілізацію.

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Документ вже направили до Верховної Ради. Про це 20 січня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

Кабмін затвердив новий проект закону про мобілізацію та направив його в Верховну Раду, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 11 січня відкликав з Верховної Ради законопроект № 10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Перед цим два парламентські комітети визнали урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики та рекомендували допрацювати його, враховуючи пропозиції з альтернативних законопроектів.

Законотворці запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. Повістки пропонували надсилати електронним шляхом, а ухилянтам хочуть заборонити керувати власним авто та користуватися власними грошима. Також пропонувалося мобілізовувати людей з інвалідністю.