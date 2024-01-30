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До Верховної Ради подали новий законопроект про мобілізацію, фото: «РБК-Україна»
До Ради подали оновлений урядовий законопроект про мобілізацію (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191889-do-rady-podaly-onovlenyy-uryadovyy-zakonoproekt-pro-mobilizaciu.htmlРакурс
До Верховної Ради сьогодні, 30 січня, внесли оновлений урядовий законопроект про мобілізацію.
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Про це повідомляється на сайті Ради.
Текст законопроекту вже доступний на сайті парламенту.
Новий законопроект про мобілізацію уряд зареєстрував під новим номером — 10449.
Тобто зараз до 06 лютого його розглянути неможливо, а якщо Рада прийме рішення скоротити строк подачі альтернативних законів з 14 до 7 днів (це потребує окреме голосування в 226+ голосів), то вже можливе перше читання на найближчому пленарному тижні у лютому, — зазначив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Залізняк.
У Міноборони України опублікувало інфографіку, котра роз’яснює основні положення оновленого законопроекту.
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