Залужний написав колонку для CNN про три цілі, на яких треба зосередитися у війні проти рф

На думку головкома ЗСУ, важливо те, що саме ці безпілотні системи, такі як безпілотники, разом з іншими видами передової зброї є найкращим способом для України уникнути втягнення в позиційну війну, де ми не маємо переваги.

Але хоча володіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний фактор, що впливає на поточну стратегію, — пише Залужний.

Україна, за його словами, повинна боротися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, борючись із їх власною політичною напругою.

«Ракурс» пропонує короткий переклад решти тез головкома ЗСУ у колонці для американського видання.

Запаси ракет, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для артилерії наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальну нестачу порохових зарядів. росія, беручи до уваги те, як події на Близькому Сході відвернули увагу міжнародної спільноти, може спробувати спровокувати подальші конфлікти деінде. Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгорнути свій військово-промисловий комплекс у погоні за війною на виснаження проти нас.

Ми повинні визнати суттєву перевагу ворога в мобілізації людських ресурсів і порівняти це з нездатністю державних інституцій в Україні покращити чисельність наших збройних сил без застосування непопулярних заходів.

Недосконалість нормативно-правової бази в нашій державі, а також часткова монополізація оборонної промисловості залишаються під тиском.

Нарешті, ми залишаємося підбиті недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією ОПК. Це призводить до вузьких місць у виробництві — наприклад, боєприпасів — що ще більше посилює залежність України від її союзників щодо поставок.

Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, є унікальним — але в інтересах перемоги ми повинні постійно знаходити нові шляхи та нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом.

Можливо, пріоритетом номер один тут є оволодіння цілим арсеналом (відносно) дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних транспортних засобів та інших технологічних засобів.

Вже зараз такі засоби дозволяють командирам стежити за ситуацією на полі бою в режимі реального часу, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

Але не тільки це. Вони надають розвідувальні дані в режимі реального часу, дозволяючи коригувати вогонь цілодобово, без пауз, що дає нам можливість завдавати удари по ворожих цілях на передових позиціях і в глибині.

Коротко кажучи, це означає не що інше, як повну перепланування операцій на полі бою — і відмову від застарілого стереотипного мислення.

Нові операції можуть включати створення цифрового поля, радіоелектронний контроль середовища або комбіновану операцію з використанням дронів і кіберактивів.

Такі операції будуть скоординовані та проводитимуться за єдиною концепцією та планом.

Важливо те, що ціль не завжди буде зосереджена виключно на бойових діях.

Вона може бути спрямована на зменшення економічних можливостей противника, або на ізоляцію, або на виснаження його.

Напади можуть мати психологічні цілі. При цьому на цю мить пріоритетом залишається покращення ситуації на полі бою.

І тут технологія може похвалитися безсумнівною перевагою над традицією.

Дистанційне керування цими засобами означає менше військових у небезпеці, тим самим зменшуючи рівень людських втрат.

Це дає можливість зменшити (хоча, звичайно, не виключити) залежність від важкої техніки під час виконання бойових завдань і загального ведення бойових дій.

Подальші переваги стануть очевидними з часом, хоча, звичайно, ворог весь час шукатиме способи захиститися від таких операцій і перехопити або повернути ініціативу.

Отже, системи захисту також потребують постійного вдосконалення, як і заходи протидії, спрямовані на використання ворогом нових технологій.

Виклик для наших збройних сил не можна недооцінювати. Це створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння. Враховуючи все на даний момент, ми вважаємо, що створення такої системи може бути досягнуто за п’ять місяців.

Наші партнери дотримуються такої ж думки.

Цей час буде витрачено на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, забезпечення навчання та підтримки, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики та розробку доктринальної основи.

Підсумовуючи, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках.

Створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами. Представляємо нову філософію навчання та ведення війни, яка враховує обмеження щодо ресурсів і способи їх використання. І якомога швидше освоєння нових бойових можливостей.

Ми вже маємо можливості знищити ворога і забезпечити існування державності.

Нашою метою має бути скористатись моментом — максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять залучити менше ресурсів для заподіювання шкоди ворогу, припинити агресію та захистити від неї Україну в майбутньому.