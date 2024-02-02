Суд арештував майно Олега Царьова, фото: «РБК-Україна»

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Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії рф.

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Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що йдеться про:

квартиру у центральній частині Дніпра;

земельну ділянку на Київщині;

два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де наразі проживає Царьов, — зазначають у СБУ.

Загальна вартість арештованої нерухомості становить майже 0,5 млрд гривень.

Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна, — наголошують у СБУ.

За даними слідства, після захоплення росією Криму Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф.

Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді «податків», — зазначають у спецслужбі. — Крім того, Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об'єктів екснардепа.

За інформацією СБУ, гроші за такі послуги Царьов сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, котре дислокується на тимчасово захопленому півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України), — зазначають у СБУ.

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії Царьова за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).