Окупанти підняли частину затопленого ВДК «Новочеркаськ». Фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n192007-okupanty-pidnyaly-chastynu-zatoplenogo-vdk-novocherkask-u-krymu-foto.html

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Російські окупанти в Криму заняті підйомом на поверхню частин великого десантного корабля «Новочеркаськ». Робота тривають у порту Феодосії, загарбники підняли з води кілька частин знищеного ВДК. Це судно росіяни раніше обіцяли відремонтувати. Про це 3 лютого повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» і опублікував фото, надане підписником.

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Зазначається, що ворог кілька разів вже відкладав цю операцію, бо в Криму чекали на спеціальну бригаду водолазів. Також це заважали зробити погодні умови.

Канал ВЧК-ОГПУ в Telegram із посиланням на джерела пише, родичам «зниклих безвісти» моряків з «Новочеркаська» повідомляли, що частини корабля найближчим часом будуть піднімати.

Нагадаємо, 26 грудня тактична авіація ЗСУ атакувала крилатими ракетами російський великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перебував в районі Феодосії. На ВДК «Новочекаськ» були знищені 74 російські моряки. Ще 27 моряків дістали поранення. Саме судно внаслідок атак затонуло.