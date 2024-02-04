США та Британія ударили по хуситах, Кремль подвоює підтримку Ірану

https://racurs.ua/ua/n192035-ssha-ta-brytaniya-udaryly-po-husytah-kreml-podvouie-pidtrymku-iranu.html

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США і Велика Британія завдали чергових ударів по хуситах у Ємені. Військові пишуть про ураження 36 об'єктів, серед яких підземні сховища, центри управління, ракетні системи, місця зберігання БПЛА.

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Атаки здійснювалися за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

Ці удари були зосереджені на об'єктах хуситів, які використовувалися для нападу на міжнародні торговельні судна та кораблі ВМС США в регіоні, пише Центральне командування США.

Тим часом Кремль подвоює підтримку Ірану. У звіті аналітики ISW вказують, що Кремль подвоює свою підтримку Ірану в той час, як США завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти.

Речниця МЗС росії Марія Захарова стверджувала, що авіаудари США «спеціально розроблені» для подальшого розпалювання конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, вона розкритикувала Велику Британію за участь в авіаударі і заявила, що Великій Британії «ще належить відповісти» за свою «завзятість» у підтримці провокаційної політики США.

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Раніше угруповання «Ансар-Аллах» (відоме як хусити), яке контролює північну частину Ємену, оголосило, що буде обстрілювати судна, що йдуть до або з Ізраїлю або пов’язані з ним. Утім, атакують також ті, які не мають відношення до Ізраїлю.

Через атаки хуситів постраждали вже 50 країн. Екіпажі суден отримують погрози чи стають заручниками — серед них є і четверо українців.