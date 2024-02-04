Прибутки Суецького каналу впали вдвічі через атаки підтримуваних Іраном хуситів

Прибутки Суецького каналу впали майже вдвічі через атаки підтримуваних Іраном хуситів.

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Про це пише Bloomberg.

Минулого місяця дохід каналу в Єгипті склав приблизно 428 млн дол. у порівнянні з 804 млн за аналогічний період 2023 року.

Кількість суден, що курсують каналом впала на 36%.

Суецький канал, найкоротший морський шлях між Азією та Європою, є важливим джерелом іноземної валюти для Єгипту, який отримав близько 10,25 млрд дол. у 2023 році.

До насильства, яке змусило такі компанії, як AP Moller — Maersk A/S і Hapag-Lloyd AG, змінити логістику, країна працювала над розширенням водного шляху.

Це перший випадок, коли Суецький канал потрапляє в подібну кризу, — сказав голова правління каналу Усама Рабі. — Раніше ми фіксували кожен місяць кращим за попередній і кожен рік кращим за попередні.

Падіння є останнім головним болем для північноафриканської країни, яка вже боролася з найгіршою економічною кризою за десятиліття до того, як у жовтні вибухнула війна Ізраїлю та ХАМАС і загрожувала підірвати торгівлю та туризм.

Підтримувані Іраном бойовики хусити в Ємені, які почали атакувати торгове судно у відповідь на конфлікт у Газі, не послаблюють тиск навіть після того, як США та їхні союзники почали авіаудари 12 січня.