Ціни на нафту зросли до найвищого рівня за два місяці після атаки хуситів на танкер з російською нафтою

https://racurs.ua/ua/n191783-ciny-na-naftu-zrosly-do-nayvyschogo-rivnya-za-dva-misyaci-pislya-ataky-husytiv-na-tanker.html

Ракурс

Ціни на нафту зросли до найвищого рівня за останні два місяці після атаки хуситів на танкер.

.

Напередодні підтримувані Іраном бойовики уразили паливний танкер торгового гіганта Trafigura Group у Червоному морі, що стало наймасштабнішою їхньою атакою на судно з нафтою, пише Bloomberg.

Нафта марки WTI подорожчала до 78 дол. за барель (Brent — 83,55 дол.), що є найвищою ціною з листопада. Цього тижня нафта подорожчала більш ніж на 6% - це найбільший приріст з тижня після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Загалом у січні нафта подорожчала більш ніж на 8% також завдяки несподівано великому скороченню запасів у США, позитивні дані про американську економіку та зусиллям Китаю, спрямованих на стимулювання економіки.

Проте багато трейдерів зберігають обережність, зважаючи на перспективи стабільних поставок з боку виробників, що не входять до ОПЕК, а також на повільніше зростання попиту в основних країнах-імпортерах, зокрема в Індії.

Історія питання

З осені 2023 року єменські хусити регулярно атакують кораблі в Червоному морі. 14 листопада угруповання заявило, що атакуватиме всі судна, пов’язані з Ізраїлем, назвавши свої дії відповіддю на «американсько-ізраїльську агресію в секторі Гази», проте напади зазнали не лише військових, а й торгових судів з різних країн.

10 січня Міноборони Великої Британії повідомило, що есмінці британського флоту спільно з американськими кораблями відбили найбільшу за останній час атаку хуситів у Червоному морі. Наступного дня США та Велика Британія завдали масштабних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Байден назвав удари «оборонними діями».

17 січня США повторно внесли рух єменських хуситів до списку терористів через атаки на судна в Червоному морі. Вперше до списку терористичних організацій хуситів включила адміністрація Дональда Трампа незадовго до того, як він залишив свою посаду, але за Джо Байдена хуситів виключили зі списку, щоб не посилювати гуманітарну кризу в Ємені.