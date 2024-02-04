Зеленський провів нараду у Кривому Розі щодо ситуації з водою й світлом на Дніпропетровщині

Володимир Зеленський провів нараду у Кривому Розі, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, у Кривому Разі провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпропетровської області.

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Про це Зеленський повідомив сьогодні, 4 лютого, у своєму вечірньому відеозверненні.

Захист енергооб'єктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей. Я дякую всім, хто цими днями оперативно відновив енергопостачання після нещодавніх ударів — кожній ремонтній бригаді, — зазначив він.

На сайті президента повідомляється, що Зеленський сьогодні також ознайомився з будівництвом експериментального проекту водозабезпечення Кривого Рогу та прилеглих громад. Зокрема, він оглянув спорудження найбільшої насосної станції нового магістрального водогону «Інгулець — Кривий Ріг», протяжність якого становить 145 км.

Після запуску він забезпечить водою 1,5 млн жителів регіону, які залишилися без доступу до води після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Стабільне водопостачання матимуть жителі Марганця, Нікополя, Томаківки, Покровська, Мар’янського та інших прилеглих населених пунктів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у серпні 2023 року відбувся пуск води першою ниткою водогону. У січні поточного року запрацювала перекидна гілка каналом Дніпро — Кривий Ріг.