У Зеленського уточнили його слова про «патову ситуацію» на фронті

https://racurs.ua/ua/n192071-u-zelenskogo-utochnyly-yogo-slova-pro-patovu-sytuaciu-na-fronti.html

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В Офісі президента уточнили слова Володимира Зеленського про «патову ситуацію» на фронті.

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Прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що в інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто «патову» ситуацію на фронті.

Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні. Це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як «патову». Україна продовжить деокупацію своїх територій, — написав Никифоров у себе на Фейсбук.

Нагадаємо, що в розмові з італійським ЗМ Зеленський сказав, що думає про заміну Залужного, а країні потрібне перезавантаження, тобто зміна керівництва — і не лише військового.

Він уточнив, що має на увазі ротацію цілої низки державних лідерів, не в одному військовому секторі.

Тиждень тому низка українських ЗМІ повідомили про ймовірне звільнення Зеленським головкому ЗСУ. Прес-секретар президента цю інформацію заперечував. Американський телеканал CNN повідомляв, що, ймовірно, Валерія Залужного звільнять до кінця тижня. Але цього не сталося.