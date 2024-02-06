Байден пригрозив ветувати закон про допомогу Ізраїлю без урахування України. Фото:

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден погрожує накласти вето на законопроект про допомогу Ізраїлю без коштів для України.

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Адміністрація Байдена наполегливо закликала обидві палати Конгресу відхилити «цю політичну хитрість» і натомість швидко відправити на стіл президента двопартійний закон, який передбачає виділення 118 млрд дол. для України, Ізраїлю та американського кордону. Про це йдеться у заяві Білого дому.

На цю заяву вже відреагував спікер Палати представників Майк Джонсон. Він заявив, що погроза Байдена накласти вето на законопроект про Ізраїль «є актом зради».

Погрожуючи накласти вето на допомогу Ізраїлю та нашим військовим силам, президент Байден залишає нашого союзника в момент найбільшої потреби, — зазначив він.

Нагадаємо, 5 лютого американський Сенат схвалив законопроект щодо допомоги Україні, Ізраїлю та охорони кордону США. Україні цим проектом виділяють 60,06 млрд долю., на підтримку Ізраїлю передбачено 14,1 млрд дол., а на охорону кордону — 20,2 млрд дол. Очікується, що голосування за цей проект повинен пройти не пізніше 7 лютого.