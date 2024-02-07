Рада виправила скандальну норму закону щодо забезпечення права військових на біологічне батьківство

Верховна Рада виправила скандальну норму законодавства, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n192147-rada-vypravyla-skandalnu-normu-zakonu-schodo-zabezpechennya-prava-viyskovyh-na-biologichne.html

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Верховна Рада виправила скандальну норму законодавства щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство). Таким чином, тепер заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів безкоштовно зберігатимуть протягом трьох років.

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За відповідний законопроект в цілому проголосували 264 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Проектом закону пропонується передбачити: