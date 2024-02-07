Рада виправила скандальну норму закону щодо забезпечення права військових на біологічне батьківство

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Верховна Рада виправила скандальну норму законодавства, фото: Ярослав Железняк
Рада виправила скандальну норму закону щодо забезпечення права військових на біологічне батьківствоhttps://racurs.ua/ua/n192147-rada-vypravyla-skandalnu-normu-zakonu-schodo-zabezpechennya-prava-viyskovyh-na-biologichne.htmlРакурс
Верховна Рада виправила скандальну норму законодавства щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство). Таким чином, тепер заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів безкоштовно зберігатимуть протягом трьох років.
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За відповідний законопроект в цілому проголосували 264 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Проектом закону пропонується передбачити:
- у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання здійснюється протягом трьох років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;
- фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;
- у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;
- установити, що волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.
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