Російський БПЛА «Ланцет». Фото:

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Україна розробила аналог російського дрона-камікадзе «Ланцет».

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Тестування подібних безпілотників в Україні вже відбувається. Вже є випадки застосування таких БПЛА захисниками, але вони поки що одиничні. Український аналог «Ланцета» зможе вражати ворожі цілі на відстані до 40 км. Про це віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв’ю Forbes.

У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом «Ланцетів» досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямку, — зазначив він.

Міністр наголосив, що питання контрактів на виробництво безпілотників буде вирішено у найближчі тижні. Федоров припустив, що упродовж двох місяцях у російських пабліках вже з’являтиметься інформація, як палають танки окупантів.

Як відомо, російський баражуючий боєприпас «Ланцет» вважається, одним із найнеобхідніших російських безпілотників. Ворог застосовує це озброєння переважно для знищення або пошкодження великих та важливих цілей.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 6 лютого заявив, що Україна розробляє наземні дрони, які можуть частково замінити кулеметника.

Джерело: Forbes