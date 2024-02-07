Данілов анонсував створення посади кібердипломата в Україні. Фото:

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Ракурс

Посада кібердипломата з’явиться в Україні у найближчому майбутньому.

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Створення цієї посади пов’язано зі швидким розвитком технологій у світі. Багато країн вже мають своїх кібердипломатів. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов 7 лютого заявив на відкритті Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

Зараз у світі йде великий рух. Велика кількість країн має кібердипломатів. Думаю, що в нашій країні скоро з’явиться така посада як кібердипломат, тому що це важливий напрям боротьби, — зазначив він.

Як відомо, у 2021 році Міністерство закордонних справ прийняло стратегії публічної дипломатії й там цифрова дипломатія вперше згадується, як складник дипломатії. Заявлялося тоді про «комунікаційний вимір».

Кібердипломатія — це дипломатія в кіберпросторі або використання дипломатичних ресурсів і виконання дипломатичних функцій для захисту національних інтересів у кіберпросторі. Кібердипломатія включає в себе кібербезпеку, кіберзлочинність, зміцнення довіри, свободу інтернету та управління інтернетом.

Нагадаємо, 6 лютого президент Зеленський підписав указ про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил. Влада за результатами опрацювання повинна внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.