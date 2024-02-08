ISW пояснив, навіщо росіяни кинули Росгвардію до кордонів Харківщини

https://racurs.ua/ua/n192167-isw-poyasnyv-navischo-rosiyany-kynuly-rosgvardiu-do-kordoniv-harkivschyny.html

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Росіяни кинули Росгвардію до кордонів Харківщини.

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Їхня швидка передислокація з окупованої України заслуговує на увагу, пише Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше ISW також оцінював, що російські сили можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди в Харківську область з Бєлгородської області, щоб відвернути й відкинути українські сили від напрямку Куп’янськ-Сватове-Кремінна, де зараз російські війська проводять наступальні операції.

Щонайменше два полки Росгвардії, які розгорнуті, можуть підтримувати таку майбутню диверсійну діяльність.

Однак російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабні наступальні операції на Харківщину з Бєлгородської області, — вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях України перебувають близько 35 тис. озброєних росгвардійців.

Росгвардія, після Збройних сил, другий за важливістю компонент окупаційних військ рф. Члени формування виконують роль тилових загонів для придушення громадянського спротиву. До їхніх обов’язків належать проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху, — інформував Центр національного спротиву.

Зазначається, що серед 35 тисяч росгвардійців половина — це регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи.