Інтерв'ю путіна Такеру Карлсону - що відомо

https://racurs.ua/ua/n192168-interv-u-putina-takeru-karlsonu-scho-vidomo.html

Ракурс

Скандально відомий колишній ведучий телеканалу Fox News Такер Карлсон анонсував розмову з кремлівським диктатором володимиром путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю Володимира Зеленського.

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Карлсон додав, що готувався до інтерв’ю з путіним кілька місяців.

Немає потреби слухати нікчемні виправдання диктатора — путін не має отримати ще одного рупора для виправдання війни в Україні. Тим більш ці виправдання абсолютно фальшиві та безглузді, — так прокоментували вихід розмови Карслона з путіним у Білому домі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі відреагував на інформацію від Карлсона щодо його інтерв’ю з путіним:

На цей час недоречно коментувати подію, яка ще не відбулась. Але усім має бути цілком очевидно, що робив і робить путін в Україні і з яких — абсолютно фальшивих та безглуздих — причин він намагється це виправдати. Я не думаю, що нам потрібне ще одне інтерв’ю з ним, щоб зрозуміти його жорстокість.

Сам Карлсон від початку пообіцяв опублікувати інтерв’ю без монтажу, що, задля чистоти експерименту, обумовлює прямий етер, згодом він анонсував вихід 7 лютого о 3.00 ранку за Києвом (20.00 за Вашингтоном), але згодом переніс вихід інтерв’ю вже на 9 лютого на першу годину ночі за київським часом (18.00 за Вашингтоном).

Радник президента США з нацбезпеки Салліван також прокоментував поїздку ексведучого Fox News.

Салліван визнав, що у США, Європі та інших країнах є критики військової допомоги Україні з боку Заходу, й ця критика почала лунати ще до повномасштабного вторгнення росії.

Радник Байдена звернув увагу, що переважна більшість американців підтримують подальшу допомогу Україні, так само як і більшість членів Конгресу США з обох партій.

Реакція світу

Пропагандисту Такеру Карлсону після інтерв’ю з путіним можуть закрити в’їзд до ЄС. Про це пише Newsweek.

Видання вважає, що путін є не просто президентом країни-агресорки, але й розшукується Міжнародним кримінальним судом і звинувачується в геноциді та воєнних злочинах.

Карлсон хоче надати слово комусь, кого звинувачують у злочині геноциду — це неправильно. Якщо путіну є що сказати, він повинен сказати це перед МКС. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки висловлював симпатію до російського режиму і путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії. Так от, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій, — розповів виданню депутат Європарламенту, колишній очільник МЗС Естонії Урмас Пает.

Колишній прем'єр-міністр Бельгії та чинний депутат Європарламенту Гі Верхофстадт закликав Європейську службу зовнішніх справ розглянути можливість такої заборони.

Служба може передати справу на розгляд Європейської Ради, яка прийме остаточне рішення про запровадження санкцій.

Інтерв’ю путіна Такеру Карлсону показує зв’язок Кремля з Республіканською партією Трампа, пише — The Washington Post.

Автори матеріалу зазначають, що рішення Кремля погодитися на інтерв’ю лояльному Карлсону демонструє зацікавленість путіна у встановленні контактів із «деструктивним MAGA-елементом» Республіканської партії та, схоже, відображає надію Кремля на те, що Трамп повернеться в президентське крісло, а республіканці продовжать блокувати допомогу Україні.

путін зображує себе захисником традиційних консервативних цінностей, демонструючи «спільні погляди» з консерваторами-трампістами, які виступають проти гендерно-нейтральних туалетів. Він неодноразово глузливо говорив про підтримку Заходом прав трансгендерів. Уряд путіна придушив свободу слова, заборонив будь-яке публічне вираження ідентичності ЛГБТК+ і посадив до в’язниці сотні антивоєнних активістів, критиків, феміністок, юристів і діячів культури за висловлювання. Протрампівські республіканці — природний союзник путіна з ЛГБТК+ та інших питань, — йдеться у статті.

Крім того, у Washington Post зауважують, що Кремль давно прагне використати розкол в американському суспільстві та втручатися в американську політику, зокрема за допомогою «фабрик тролів», і республіканці на чолі з Трампом можуть у цьому допомогти.

Карлсон розумний, і його порядок денний зрозумілий. Вони з путіним будуть блискуче працювати разом, щоб підтримати неправдивий наратив про Україну, послабити Байдена і посилити Трампа… Ця їхня спільна «творчість» може стати найефективнішим і найтоксичнішим пропагандистським роликом, який коли-небудь був створений, — вважає німецький експерт Яніс Клюге.

Чи справді західні ЗМІ не хочуть брати інтерв’ю у путіна

Впродовж майже двох років після того, як путін оголосив відкрите вторгнення в Україну в лютому 2022 року, він жодного разу не давав офіційного інтерв’ю західним засобам масової інформації.

Речник російського диктатора Пєсков сказав 7 лютого, що у Москві вирішили погодитися розмовляти саме з Такером Карлсоном, бо вважали його не таким, як інші журналісти західних засобів масової інформації.

Ще до публікації інтерв’ю дискусії довкола нього стали частиною обговорень у США та інших країнах про рівень міжнародної допомоги Україні, а також про роль ЗМІ в інформуванні суспільств про війну.

Згідно з твердженням Карлсона «брехня» і «урядова пропаганда» ЗМІ полягає в тому, що вони подавали багато, які він сказав, «улесливих» інтерв’ю з президентом Зеленським, а натомість не інтерв’ювали путіна.

Що відомо про Карлсона

54-річний Такер Карлсон прославився у 2010-х роках як ведучий полемічної програми новин Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News, аудиторія якої часом перевищувала 5 млн глядачів.

Карлсон допоміг збільшити кількість глядачів телеканалу Fox News до рекордних значень і взагалі став помітною фігурою у політиці консерваторів-республіканців.

Він підтримував (і продовжує підтримувати) Дональда Трампа та ключові аспекти його внутрішньої політики — рішучу боротьбу із нелегальною міграцією, право на носіння зброї. Карлсон скептично ставиться до проблеми глобальної зміни клімату, руху Black Lives Matter, ґендерної ідеології та інших ліволіберальних ідей.

Він не цурається конспірологічних теорій і, зокрема, стверджував, що уряд США таємно зберігає космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці, і звинувачував їх у підриві газогонів «Північний потік».

У своєму шоу Карлсон регулярно обговорював пандемію коронавірусу, часом впадаючи у відверту конспірологію, і неодноразово повторював міркування Трампа про те, що на виборах 2020 року вкрали перемогу.