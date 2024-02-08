Поблизу Києва знайшли схрон з російською зброєю та вибухівкою

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Ракурс

СБУ виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою в різних областях.

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Серед вилученого — гранатомети ворожих ДРГ поблизу Києва.

На Київщині добре замаскований схрон з озброєнням російського виробництва був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ Бучанського району.

Правоохоронці вилучили п’ять гранатометів, у тому числі протитанкових, ⁠12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

Як встановили в СБУ, схрон з бойовими засобами ураження обладнали рашисти ще в період окупації населеного пункту. А під час втечі з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп.

За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону.