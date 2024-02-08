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Поблизу Києва знайшли схрон з російською зброєю та вибухівкою
Поблизу Києва знайшли схрон з російською зброєю та вибухівкою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192179-poblyzu-kyieva-znayshly-shron-z-rosiyskou-zbroieu-ta-vybuhivkou-foto.htmlРакурс
СБУ виявила три схрони з російською зброєю та вибухівкою в різних областях.
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Серед вилученого — гранатомети ворожих ДРГ поблизу Києва.
На Київщині добре замаскований схрон з озброєнням російського виробництва був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ Бучанського району.
Правоохоронці вилучили п’ять гранатометів, у тому числі протитанкових, 12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.
Як встановили в СБУ, схрон з бойовими засобами ураження обладнали рашисти ще в період окупації населеного пункту. А під час втечі з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп.
За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону.