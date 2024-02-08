Польські фермери анонсували блокування ще одного пункту пропуску з Україною

https://racurs.ua/ua/n192181-polski-fermery-anonsuvaly-blokuvannya-sche-odnogo-punktu-propusku-z-ukrayinou.html

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Окрім пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ», який польські фермери планують блокувати з 9 лютого, акція протесту також пошириться на «Устилуг — Зосин», повідомили у Держмитслужбі.

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Там страйкарі планують частково заблокувати рух вантажівок з 12 лютого. Руху легкових авто обіцяють не припиняти.

Фермери анонсували початок блокади 9 лютого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Рух вантажівок блокуватимуть з допомогою сільськогосподарської техніки. Попередньо, акція протесту триватиме до 9 березня.

Вантажні авто масою до 7,5 т страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожен бік.

Європейські фермери узимку 2023−2024 рр. протестують у різних країнах Європи — вони блокують вулиці та порти тракторами, закидають Європейський парламент яйцями, сурмлять в автомобільні клаксони та запалюють шини. Протести відбуваються у Франції, Італії, Іспанії, Румунії, Польщі, Греції, Німеччині, Португалії та Нідерландах.

У країнах, які межують з Україною, фермери блокують пункти пропуску, аби тиснути на уряди.

Фермери скаржаться на те, що їхні витрати на енергію, добрива та транспорт зросли, особливо через російську війну проти України. Також їх не влаштовують дії власних урядів, які намагаються стримати зростання цін на харчові продукти в умовах інфляції.

Нещодавно, не поступаючись протестам, Єврокомісія повідомила, що продовжить призупинення ввізних мит на український експорт ще на рік до червня 2025 року.

У середу, 7 лютого, в Міністерстві сільського господарства країни відбулися переговори між керівництвом міністерства та представниками провінційних сільськогосподарських палат, повідомляє rmf24.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами, вони:

не хочуть впровадження Green Deal;

імпорту сільськогосподарської продукції з України;

вимагають підтримки тваринництва.

За даними міністерства, «учасники переговорів підкреслили, що запланована на цю п’ятницю акція протесту має на меті донести до споживачів інформацію про проблеми, з якими стикаються фермери. Це також протест на їхній захист, на захист здорової польської їжі».