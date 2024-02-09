Офіс президента чекає від Сирського аудиту ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192230-ofis-prezydenta-chekaie-vid-syrskogo-audytu-zsu.html

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що керівництво країни чекає від нового головкома ЗСУ Олександра Сирського «аудиту» військовослужбовців, бо із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тис. осіб.

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За словами Подоляка в ефірі телемарафону «Єдині новини», також треба чітко розуміти, хто і як проводитиме заміну військовослужбовців, які вже практично 24 місяці перебувають на лінії фронту.

Ключовим Подоляк назвав те, що в ЗСУ мають вирішити, «хто має які управлінські рішення приймати на різних рівнях у Збройних силах, з урахуванням того, що є велика плеяда польових генералів, які працюють на лінії фронту, які трошки інакше дивляться на те, що потрібно робити, з урахуванням ресурсів росії».

Він також нагадав слова президента Володимира Зеленського під час відеозвернення 8 лютого, у якому той оголосив про призначення Сирського новим головкомом ЗСУ.

Зеленський сказав:

Зараз Сили оборони України — це майже мільйон людей, які були покликані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює.

За словами Подоляка, кількість тих, хто залучений до бойових дій, становить 200−300 тис. осіб.

Інші були дуже далеко від війни, але вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського — саме провести аудит: де, хто і як знаходиться. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна), — зазначив Подоляк.

На його думку, мобілізація має бути постійною, але не одномоментною, і Сирський має визначити, де і як використовуватимуться ті, хто вже мобілізований.