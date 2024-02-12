На фронті за добу - 100 бойових зіткнень, половина з яких на Авдіївському напрямку

Але і повідомлення ворога, що вони начебто дісталися ресторану «Бревно» (означає перерізання одного з двох логістичних шляхів) — також не відповідають дійсності. Наші воїни на межі сил та можливостей продовжують виконувати завдання. Я вже бачу деякі рішення, які теоретично можуть допомогти, але річ у тому, що робити це потрібно було ще восени. І знову ж, якою ціною це все обійдеться, — пише Мирошников.