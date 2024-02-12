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На фронті за добу - 100 бойових зіткнень, половина з яких на Авдіївському напрямку
На фронті за добу — 100 бойових зіткнень, більшість біля Авдіївки та Мар’їнкиhttps://racurs.ua/ua/n192294-na-fronti-za-dobu-100-boyovyh-zitknen-bilshist-bilya-avdiyivky-ta-mar-yinky.htmlРакурс
За минулу добу між ЗСУ та окупантами відбулося 100 бойових зіткнень, повідомив уранці 12 лютого Генштаб ЗСУ.
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На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки ворога біля Іванівки та Табаївки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в районі Білогорівки.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.
На Авдіївському напрямку загалом 41 зіткнення. Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського.
Ворог просунувся на півночі та півдні Авдіївки, повідомили аналітики DeepState.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де відбито 32 атаки.
В Авдіївці дуже важка ситуація. Зараз все йде до не дуже гарних наслідків, — написав український воєнний кореспондент Богдан Мирошников.
Але і повідомлення ворога, що вони начебто дісталися ресторану «Бревно» (означає перерізання одного з двох логістичних шляхів) — також не відповідають дійсності. Наші воїни на межі сил та можливостей продовжують виконувати завдання. Я вже бачу деякі рішення, які теоретично можуть допомогти, але річ у тому, що робити це потрібно було ще восени. І знову ж, якою ціною це все обійдеться, — пише Мирошников.