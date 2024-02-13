Агент ФСБ у Києві шпигував за літаками ЗСУ. Фото: СБУ

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Російського агента спіймали у Києві — зловмисник шпигував за українськими літаками та системами ППО.

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Федеральна служба безпеки рф кілька місяців тому завербувала 18-річного киянина. Для збору розвідувальної інформації ворожий агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому в Київській області. Він мав шпигувати за літаками ЗСУ. Про це 13 лютого повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Разом із цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони Сил оборони та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергетичних об'єктах. Зловмисника затримали в той момент, коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства в столиці.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зараз він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві агент російської ФСБ шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод. Зловмисник намагався виявити та передати окупантам локації запасних командних пунктів бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ.