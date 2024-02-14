Канада виділить Україні 44 млн дол. на оборону. Фото:

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Канада надасть Україні допомогу у виді грошового забезпечення.

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Канадський уряд виділить Україні 60 млн канадських дол. на коаліцію F-16 задля підтримки сталого потенціалу винищувачів F-16. Ця сума еквівалента майже 44 млн дол. США. Ці кошти мають підсилити Повітряні сили ЗСУ. Про це міністр оборони Канади Білл Блер заявив 14 лютого на засіданні формату «Рамштайн», передає відомство.

Зазначається, що допомога виділена на коаліцію F-16 задля підтримки сталого потенціалу цих винищувачів. Гроші підуть на навчання пілотів F-16, на обладнання і матеріали для цих винищувачів, озброєння та боєприпаси.

На сьогоднішньому засіданні міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок у розмірі 60 млн дол. до коаліції з посилення потенціалу ВПС України. Цей внесок буде спрямований на підтримку створення сталого потенціалу винищувачів F-16 в Україні, — зазначили в канадському Міноборони.

Нагадаємо, перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

На початку року в Повітряних силах ЗСУ заявляли, пілоти вже літають на F-16 з інструкторами. Зазначалося, що «партнери дуже-дуже конфіденційно навчають льотчиків, не оприлюднюється особливо ніяка інформація».