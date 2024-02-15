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Третя окрема штурмова бригада підтвердила передислокацію до Авдіївки, у росіян тут сім бригад
Третя штурмова бригада підтвердила передислокацію до Авдіївки, у росіян тут сім бригадhttps://racurs.ua/ua/n192399-tretya-shturmova-brygada-pidtverdyla-peredyslokaciu-do-avdiyivky-u-rosiyan-tut-sim-brygad.htmlРакурс
Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.
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Ситуація в місті на момент заведення бригади, за словами прес-служби бригади, надзвичайно критична.
Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно сім бригад.
Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник, — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.
За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.
Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.
14 лютого повідомлялося, що ворог знову просунувся на півночі та півдні Авдіївки.
На півдні їхнє основне завдання — оточити район Зеніт, а на півночі максимально продавити Сили оборони. Ситуація продовжує погіршуватись через безупинний обстріл КАБами та ракетами. Загарбники хочуть максимально відрізати АКХЗ та вийти до 9-го кварталу. Штурмові групи противника концентруються на тих ділянках, де вони мають успіх. При цьому триває накопичення живої сили у зайнятих у місті будинках, — зазначають аналітики DeepState.