Мер Бучі показав гігантську вирву від удару збитої ракети

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Бучанський міський голова Анатолій Федорук показав вирву, яка утворилася на Київщині після збиття російської ракети.

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За його словами, ця вирва утворилася у селі Буда-Бабенецька. Внаслідок ранкових ударів пошкоджено пʼять приватних житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

Від вибухової хвилі будинки у Бабинецькому та Ворзельському старостатах залишилися без дахів і вікон.

У деяких будівлях порушені несучі конструкції. Загалом пошкоджено близько чотирьох десятків будинків.

Ворожу ракету збили поза межами населеного пункту, тож утворилася тільки вирва. Там працюють відповідні служби. На щастя, люди не постраждали. Подяка нашим вмілим силам ППО, — написав Федорук.

Нагадаємо, Зранку 15 лютого росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні.

Вибухи було чути у Києві, Дніпрі та Запоріжжі, ракети досягли західних областей. Атака закінчилась після 7 години ранку.

У Львові є влучання в обʼєкт інфраструктури. У Запоріжжі постраждали 4 людини. Пошкоджено багатоквартирні будинки, заклад освіти та обʼєкт торгівлі.

Внаслідок нічного обстрілу у Чугуєві на Харківщині загинули троє людей, ще п’ятеро поранені. Росіяни повністю зруйнували житловий будинок.