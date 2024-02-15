https://racurs.ua/ua/n192403-zelenskyy-yide-u-velyke-ievropeyske-turne-poperedu-zustrichi-z-sholcem-ta-makronom.html

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Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 16 лютого, відвідає Німеччину та Францію.

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Про це повідомила пресслужба ОП.

Президент проведе переговори із Шольцом і Макроном. 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відклав свою поїздку до України, яка мала відбутися 14−15 лютого, «з міркувань безпеки».

Як пише видання Challenges, таке рішення викликало багато запитань як у місцевих держслужбовців, так і в українських дипломатів. Під час робочого візиту він повинен був відвідати Київ та Одесу, а також оголосити про створення фонду у 200 млн євро, які виплачуватимуться у вигляді пожертвувань для цивільних проектів в Україні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц 8−9 лютого перебував з державним візитом у США та зустрічався з Джозефом Байденом.

Раніше європейські медіа припускали, що під час Мюнхенської безпекової конференції ФРН та Україна можуть підписати угоду про безпекові гарантії у рамках рішень Вільнюського саміту НАТО. Ці гарантії надаються Україні до її приєднання до Альянсу.