Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Колона фур українських перевізників прибула до Ягодина, аби почати акцію протесту

Колона фур українських перевізників прибула до Ягодина, аби почати акцію протесту на кордоні (ФОТО, ВІДЕО)

15 лют 2024, 11:49
999

Колона фур українських перевізників прибула 15 лютого до Ягодина, аби почати акцію протесту.


.

ГО «Перевізники західного регіону» вирушили з-під Луцька до пункту пропуску «Ягодин», де о 10:00 має розпочатись їхня акція протесту.

Повного блокування кордону не буде. Протестувальники зупинятимуть і перевірятимуть лише тих польських водіїв вантажівок, які на пункті пропуску об’їжджають загальну чергу.

Загалом участь в мирній акції протесту мають взяти близько півсотні українських перевізників, пише «12 канал».

Це їхня відповідь на блокаду польською стороною кордону, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Головне гасло мирного протесту — «Вільний рух — перемога обох сторін». Однак перевізники таки обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть в’їжджати в Україну.

Ми так само страждаємо і вони страждають. Але до чого тут перевізники? Ми виконуємо роботу. Зараз війна йде і ми для військових перевозимо вантажі, але нам цього зараз не дають. Нас затискають з однієї і другою сторони — з одної стороні Росія, а з другої — кордони перекриті. <…> Ми хочемо провести мирну акцію, без повороті, хочемо показати, що ми теж можемо перекрити кордон для їхніх перевізників, — розповів «Радіо Свобода» перевізник Валерій.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів