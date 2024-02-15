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Колона фур українських перевізників прибула до Ягодина, аби почати акцію протесту
Колона фур українських перевізників прибула до Ягодина, аби почати акцію протесту на кордоні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192404-kolona-fur-ukrayinskyh-pereviznykiv-prybula-do-yagodyna-aby-pochaty-akciu-protestu-foto-video.htmlРакурс
Колона фур українських перевізників прибула 15 лютого до Ягодина, аби почати акцію протесту.
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ГО «Перевізники західного регіону» вирушили з-під Луцька до пункту пропуску «Ягодин», де о 10:00 має розпочатись їхня акція протесту.
Повного блокування кордону не буде. Протестувальники зупинятимуть і перевірятимуть лише тих польських водіїв вантажівок, які на пункті пропуску об’їжджають загальну чергу.
Загалом участь в мирній акції протесту мають взяти близько півсотні українських перевізників, пише «12 канал».
Це їхня відповідь на блокаду польською стороною кордону, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.
Головне гасло мирного протесту — «Вільний рух — перемога обох сторін». Однак перевізники таки обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть в’їжджати в Україну.
Ми так само страждаємо і вони страждають. Але до чого тут перевізники? Ми виконуємо роботу. Зараз війна йде і ми для військових перевозимо вантажі, але нам цього зараз не дають. Нас затискають з однієї і другою сторони — з одної стороні Росія, а з другої — кордони перекриті. <…> Ми хочемо провести мирну акцію, без повороті, хочемо показати, що ми теж можемо перекрити кордон для їхніх перевізників, — розповів «Радіо Свобода» перевізник Валерій.