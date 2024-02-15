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У Латвії дозволили конфіскувати авто з російськими номерами, їх можуть передати Україні
У Латвії дозволили конфіскувати авто з російськими номерами, їх можуть передати Україніhttps://racurs.ua/ua/n192412-u-latviyi-dozvolyly-konfiskuvaty-avto-z-rosiyskymy-nomeramy-yih-mojut-peredaty-ukrayini.htmlРакурс
У Латвії 15 лютого набув чинності закон, що дозволяє конфіскувати автомобілі з російськими номерами.
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Як повідомляє видання Delfi, вони можуть бути передані Україні як жест солідарності.
До 14 лютого включно власники транспорту з російськими номерами зобов’язані були оформити місцеву реєстрацію або вивезти автівку з країни.
Власники конфіскованих автівок тепер будуть зобов’язані заплатити штраф у розмірі від 750 до 2000 євро. Виняток зроблено для дипломатичних машин і для тих, хто їде через Латвію транзитом і перебуватиме на її території не більше ніж добу.
Також винятки передбачені для машин, які знаходяться у володінні або користуванні особи, яка має привілеї та імунітет, відповідно до обов’язкових для Латвії міжнародних норм, а також, якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо. У цих випадках водію необхідно обов’язково мати при собі відповідні документи.
Планується, що всі конфісковані таким чином автомобілі передадуть Україні як допомогу в боротьбі з державою-агресором.
Раніше росіяни, які живуть у Латвії, поскаржилися «Новій газеті Європа», що не можуть зробити місцеву реєстрацію для свого автомобіля. За словами співрозмовників видання, це складний процес і за останні півтора року «ніхто цю процедуру фактично не пройшов».
Із середини вересня у Латвії діє заборона на в’їзд авто з російськими номерами. Восени 2023 року аналогічні рішення ухвалили всі країни ЄС, які межують з росією.