У Латвії дозволили конфіскувати авто з російськими номерами, їх можуть передати Україні

https://racurs.ua/ua/n192412-u-latviyi-dozvolyly-konfiskuvaty-avto-z-rosiyskymy-nomeramy-yih-mojut-peredaty-ukrayini.html

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У Латвії 15 лютого набув чинності закон, що дозволяє конфіскувати автомобілі з російськими номерами.

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Як повідомляє видання Delfi, вони можуть бути передані Україні як жест солідарності.

До 14 лютого включно власники транспорту з російськими номерами зобов’язані були оформити місцеву реєстрацію або вивезти автівку з країни.

Власники конфіскованих автівок тепер будуть зобов’язані заплатити штраф у розмірі від 750 до 2000 євро. Виняток зроблено для дипломатичних машин і для тих, хто їде через Латвію транзитом і перебуватиме на її території не більше ніж добу.

Також винятки передбачені для машин, які знаходяться у володінні або користуванні особи, яка має привілеї та імунітет, відповідно до обов’язкових для Латвії міжнародних норм, а також, якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо. У цих випадках водію необхідно обов’язково мати при собі відповідні документи.