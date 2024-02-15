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Ракурс
У Латвії дозволили конфіскувати авто з російськими номерами, їх можуть передати Україні

У Латвії дозволили конфіскувати авто з російськими номерами, їх можуть передати Україні

15 лют 2024, 14:45
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У Латвії 15 лютого набув чинності закон, що дозволяє конфіскувати автомобілі з російськими номерами.


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Як повідомляє видання Delfi, вони можуть бути передані Україні як жест солідарності.

До 14 лютого включно власники транспорту з російськими номерами зобов’язані були оформити місцеву реєстрацію або вивезти автівку з країни.

Власники конфіскованих автівок тепер будуть зобов’язані заплатити штраф у розмірі від 750 до 2000 євро. Виняток зроблено для дипломатичних машин і для тих, хто їде через Латвію транзитом і перебуватиме на її території не більше ніж добу.

Також винятки передбачені для машин, які знаходяться у володінні або користуванні особи, яка має привілеї та імунітет, відповідно до обов’язкових для Латвії міжнародних норм, а також, якщо йдеться про дипломатичне представництво, міжнародні організації тощо. У цих випадках водію необхідно обов’язково мати при собі відповідні документи.

Планується, що всі конфісковані таким чином автомобілі передадуть Україні як допомогу в боротьбі з державою-агресором.

Раніше росіяни, які живуть у Латвії, поскаржилися «Новій газеті Європа», що не можуть зробити місцеву реєстрацію для свого автомобіля. За словами співрозмовників видання, це складний процес і за останні півтора року «ніхто цю процедуру фактично не пройшов».

Із середини вересня у Латвії діє заборона на в’їзд авто з російськими номерами. Восени 2023 року аналогічні рішення ухвалили всі країни ЄС, які межують з росією.

Джерело: Ракурс


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