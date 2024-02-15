«Концерт дружби з Якутією» провели рашисти в окупованому Докучаєвську

Окупанти провели «концерт дружби» у Докучаєвську, фото: росЗМІ

https://racurs.ua/ua/n192415-koncert-drujby-z-yakutiieu-provely-rashysty-v-okupovanomu-dokuchaievsku.html

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Російські загарбники у тимчасово окупованому місті Докучаєвську Донецької області влаштували «концерт дружби з Якутією». Нещодавно окупаційна адміністрація Докучаєвська підписала з цим регіоном «угоду про співпрацю та взаємодію».

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Для проведення «концерту дружби» окупаційна адміністрація привезла до міста делегацію з російського арктичного державного інституту культури та мистецтв (Якутськ, рф). Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Задля звітності перед московськими кураторами окупанти змусили місцеву молодь взяти участь в організації спільного концерту з якутами. Під час заходу лунали типові російські наративи про «один народ» та «визвольну війну, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що отримали списки усіх організаторів таких заходів з боку окупаційної адміністрації та зауважують, що «така діяльність доволі шкідлива для здоров’я».