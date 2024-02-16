Палата представників США пішла на перерву. Фото:

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Палата представників Сполучених Штатів Америки пішла на канікули.

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Законодавці після дискусій стосовно законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню вирішила піти на перерву до 28 лютого. Проект документу тепер розглядатимуть наприкінці місяця. Про це повідомляють «Голос Америки» та The Hill.

Американський президент Джо Байден відреагував на рішення законодавців піти відпочивати. У соціальній мережі X він пообіцяв, що «нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута».

Нагадаємо, американський Сенат 13 лютого підтримав остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Далі це проект повинна було розглянути Палата представників.

Однак спікер Палати Майк Джонсон заявив, що зараз не виноситиме на розгляд законопроект щодо продовження надання грошової допомоги Україні.

Пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню передбачає виділення 96 млрд дол. з американського бюджету. Україні заплановане передати 60 млрд дол. Решту коштів направлять на допомогу Ізраїлю та регіональним партнерам в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Джерела: «Голос Америки», The Hill