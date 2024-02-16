У межах угоди про безпеку Франція виділить Україні до 3 млрд євро військової допомоги у 2024 році

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У межах двосторонньої угоди про безпекову співпрацю Франція виділить Україні до 3 мільярдів євро військової допомоги протягом 2024 року.

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Про це повідомив заступник голови офісу президента Ігор Жовква.

В офісі французького президента також розкрили деталі підписаного безпекового договору України та Франції. Угода включає також зобов’язання Парижа постачати більше зброї, навчати солдатів.

Окремо угода передбачає напрямки військового та безпекового співробітництва Києва й Парижа, включно зі спільним виробництвом зброї, надання далекобійної зброї та бойової авіації, співпрацю в кіберпросторі.

Також Україна і Франція, згідно з угодою, співпрацюватимуть у питанні використання заморожених російських активів, санкцій проти держав-агресорів та притягненні їх до відповідальності.

Сьогодні Україна і Франція підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона конкретизує зобов’язання, які Франція разом з іншими країнами G7 взяла на Вільнюському саміті НАТО у липні минулого року.