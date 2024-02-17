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Ракурс
ЗСУ відводять підрозділи із Авдіївки, фото: «Укрінформ»

Частина українських військових потрапила в полон під час виходу з Авдіївки — Тарнавський

17 лют 2024, 14:01
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ЗСУ відходять з Авдіївки та займають позиції на другому рубежі оборони. Однак в процесі цього деяка кількість українських військових потрапила в полон.


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Про це сьогодні, 17 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон, — зазначив він.

За словами Тарнавського, відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження противника з військовополоненими, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права, та щоб військові повернулися на Батьківщину

Боротимемося за звільнення всіх побратимів, — наголосив він.

Тарнавський зазначив, що прикриваючи організований вихід українських підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ «Таврія» виконала майже 400 вогневих завдань. Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ «Таврія» за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 21 одиницю (не враховуючи БпЛА). Зокрема:

  • два танки;
  • 11 бойових бронемашин;
  • чотири артсистеми;
  • один ПТРК;
  • три автомобілі;
  • нейтралізовано або знищено 230 БПЛА різних типів;
  • також Сили оборони знищили два інші важливі об'єкти противника.

За минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак — біля Первомайського та Невельського, — зазначив Тарнавський.

Джерело: Ракурс


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