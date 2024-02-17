Україна формує контейнерні каравани для Дунаю, фото: loveread.ec

https://racurs.ua/ua/n192477-alternatyva-zahidnomu-kordonu-ukrayina-vidpravlyatyme-konteynerni-karavany-dunaiem.html

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Пункти пропуску на західному кордоні України знову блокуються, тож Дунай може стати альтернативним логістичним маршрутом до ЄС.

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ПрАТ «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) вже готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай. Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Пароплавство пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца, — вказано в повідомленні. — Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

Зазначається, що держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

Минулого року УДП реалізували масштабну ремонту програму — в експлуатації 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж, — наголошують в уряді. — Тож, ресурсів і можливостей, щоб перехопити потік контейнерів з автотранспорту, у компанії достатньо.

Нагадаємо, польські протестувальники станом на ранок сьогоднішнього дня, 17 лютого, блокували вже шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.