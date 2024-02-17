Головні потреби ЗСУ після відходу з Авдіївки озвучив Рустем Умєров. Фото:

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Відхід українських Сил оборони з Авдіївки прокоментував міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, уроки щодо Авдіївки були винесені, але місто обов’язково повернеться під контроль України. Про це очільник оборонного відомства 17 лютого повідомив у Facebook.

Зазначається, що серед винесених уроків є те, що Україна потребує сучасних систем протиповітряної оборони, аби російська авіація не могла застосовувати крилаті авіаційні бомби.

Також Силам оборони потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів та велика кількість артилерійських снарядів.

Працюємо над цим постійно. Фортифікації — будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей — правильне. Авдіївку — повернемо, — написав Умєров.

Нагадаємо, 16 лютого, командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив про рішення відвести українські підрозділи з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці Авдіївки. А 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.

Росіяни активно штурмували Авдіївку з осені 2023 року й зазнали колосальних втрат. Зокрема, Москва в ході боїв за Авдіївку використовувало свій спецназ для «м'ясних штурмів».