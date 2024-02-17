ЗСУ відбили десятки атак на п'яти напрямках. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192488-zsu-vidbyly-desyatky-atak-na-p-yaty-napryamkah-genshtab.html

Ракурс

Бої на фронті в Україні не припиняються — упродовж 17 лютого відбулось 63 бойових зіткнення.

.

Загалом Сили оборони відбили 34 російські атаки на п’яти напрямках. Майже скрізь росіяни атакують за підтримки авіації, але українські захисники стійко тримають оборону. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 лютого.

Найбільше ворожих атак було відбито на Мар’їнському напрямку. Поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки росіяни 21 раз намагалися прорвати українську оборону. А 14 ворожих атак було відбито біля Ласточкиного на Авдіївському напрямку.

Росіяни по сім разів йшли на штурм на Лиманському та Бахмутському напрямках, щоб покращити своє тактичне положення. Також Сили оборони відбивали російські штурми на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Українські військові не лише оборонялися, але й завдавали противнику відчутних втрат. Так, Повітряні сили сьогодні завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. А ракетні війська завдали ударів по пункту управління, чотирьох артилерійських засобах, чотирьох складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.