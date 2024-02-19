Духівник гауляйтера Сальдо опинився під увагою СБУ

https://racurs.ua/ua/n192544-duhivnyk-gaulyaytera-saldo-opynyvsya-pid-uvagou-sbu.html

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Служба безпеки України повідомила про підозру архімандриту УПЦ (МП), який благословив Володимир Сальдо на фейковий референдум рф.

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Про це 19 лютого повідомили в пресслужбі відомства.

У дописі пресслужби йдеться про те, що Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексія, який переховується на лівобережжі регіону. Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником.

За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму рф щодо «приєднання» Херсонщини до країни-агресора. Крім того, фігурант особисто звертався до очільника РПЦ Кирила Гундяєва з проханням включити місцевий собор до складу РПЦ.

За перехід клірика на сторону окупантів вони передали його собору захоплені території Укртелекому та місцевих бізнесменів у центральній частині Херсона.

Разом з цим 30 вересня 2022 року зрадник був запрошений до георгіївської зали кремля для участі в «церемонії включення» тимчасово захоплених регіонів України до складу рф.

Під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону. Зазначається, що під час звільнення Херсона клірик разом з російськими загарбниками втік на лівобережну частину Херсонщини. За оперативними даними, там він став секретарем так званої Скадовської єпархії РПЦ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч.1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору).

Раніше повідомлялось про те, що СБУ спільно з Національною поліцією затримала настоятеля одного із храмів УПЦ (МП) на Херсонщині. Він підпільно продавав зброю та боєприпаси, які залишилися після втечі рашистів від українського контрнаступу.