Ідеологічний прихильник рашизму шпигував за українською ППО на Кіровоградщині

https://racurs.ua/ua/n192567-ideologichnyy-pryhylnyk-rashyzmu-shpyguvav-za-ukrayinskou-ppo-na-kirovogradschyni.html

Ракурс

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного російського інформатора, який розвідував місця базування ЗСУ на Кіровоградщині.

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Серед його пріоритетних «цілей» були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони. Також фігуранта цікавили координати складів з озброєнням та боєприпасами українських захисників.

Отримані відомості він направляв до декількох російських Телеграм-каналів, які координують спецслужби рф для збору розвідданих про Сили оборони України.

Крім того, ворожий інформатор на початку повномасштабної війни хотів приєднатися до бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» і воювати проти України.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження: своєчасно викрили зловмисника і поетапно задокументували його злочинні дії.

Оперативне реагування Служби безпеки дозволило зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого російського інформатора затримати у власному помешканні.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився ідеологічний прихильник рашизму. Цього року він з власної ініціативи почав «зливати» інформацію про Сили оборони до ворожих інтернет-ресурсів.

Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де приховано фіксував об'єкти військової інфраструктури.

Для конспірації розвідувальної активності фігурант постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) КК України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.