Чи потрібно проводити вибори президента - опитування КМІС

https://racurs.ua/ua/n192570-chy-potribno-provodyty-vybory-prezydenta-opytuvannya-kmis.html

Ракурс

У грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори президента не на часі та необхідно відкласти це питання.

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У соцмережах обговорюють, що з травня 2024 року президент Володимир Зеленський може втратити свою легітимність. Тому в лютому 2024 року Київський інститут соціології (КМІС) запитав респондентів, який сценарій є більш правильним після травня 2024 року.

Переважна більшість українців — 69% - вважають, що Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Вважають, що варто провести вибори — 15% (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану та 11% - за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

Також є 10%, які підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

Сприйняття доцільності виборів залежать від довіри президенту. Серед тих, хто довіряє Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів. Водночас серед тих, хто не довіряє Зеленському, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді президента, а 54% підтримують варіанти можливості зміни влади (з них 31% вважають за можливе проведення виборів, а 23% - про передання повноважень голові Верховної Ради).

Сприйняття потреби у виборах президента залежно від довіри/недовіри Зеленському у всіх регіонах досить подібне.

КМІС провів своє дослідження упродовж 5−10 лютого 2024 року. Це було всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого було додане запитання щодо того, чи потрібно проводити вибори президента, а також щодо того, чи варто Зеленському вдруге змагатися за цю посаду. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 1 тис. 202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.